"غيرة نسائية" تدفع أكبر معجبة بـ"صلاح" لمقاطعته

29 أبريل 2019 - 07:25 ص

أعلنت الكاتبة السعودية سارة مطر التي تصف نفسها بأنها "أهم مشجعة لمحمد صلاح" مقاطعة النجم المصري بسبب رده على الفنانة "كندة علوش" دون أن يرد عليها.



وبدأت القصة حين نشرت كندة علوش صورة لنفسها أثناء ممارسة نفس احتفال "اليوجا" الذي قام به صلاح في مباراة "هدرسفيلد" ليرد الأخير عليها بوجوه ضاحكة ومعجبة.



وعلقت "سارة مطر" قائلة: "بكل أسف .. قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح.. ح توحشني"،



كما غردت بصورة أخرى لمكتبها ويظهر عليه صور للاعب المصري معلقة: «صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك. القهر أني دعيت له وأنا في مكة. ح توحشنا".



وتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال لـ"صلاح" على مكتبها قائلة: "حتى تمثاله شريته ب 160 قنيه من الحسين.. ح أرمي كل حاقة من مكتبي No more Mo Salah".



وفسرت "سارة" سر انقلابها المفاجيء على "صلاح" مشيرة إلى أن "كندة علوش" هي السبب ، قائلة: "على كثر ما أمنشنه ولا مرة رد، وأمس رد على كندة علوش.. ليه التفرقة العنصرية. تراها ممثلة وأنا كاتبة أد الدنيا".



وعلق "صلاح" على التغريدة الأولى للكاتبة السعودية بعدد من الوجوه الضاحكة فضلا عن وجه رجل مصدوم.

