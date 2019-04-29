» تعرف على آخر جملة قالها "نور الشريف" قبل وفاته

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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نور الشريف

كشف "نور عزت" - مدير أعمال الفنان الراحل نور الشريف - عن آخر جملة كان يقولها الأخير قبل رحيله.

وقال "عزت" في تصريح صحفي في ذكرى ميلاد نور الشريف التي حلت أمس إن آخر جملة قالها الراحل كانت "أنا تعبت من التعب" في إشارة إلى إصابته بالسرطان.

وفيما يتعلق بسرطان الرئة ، قال عزت: "الكل كان يحاول إخفاء الأمر عليه، لكنه بدأ يشعر بمرضه، والمسألة لم تستغرق أكثر من سنة، كنا انتهينا من تصوير مسلسل خلف الله، وقررنا السفر إلى لندن لإجراء عملية صغيرة في رجله، وفي الوقت الذي كان يخضع فيه لبعض التحاليل وجدناه يقول إنه لا يستطيع أن يتنفس، فأجرينا أشعة لنكتشف السبب" حسب مصراوي.

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