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فان ديك يتفوق على "صلاح" ويحصد هذا اللقب

الرياضة

صلاح وفان دايك
صلاح وفان دايك

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حصد اللاعب فيرجيل فان ديك نجم منتخب هولندا المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة اللاعبين المحترفين خلال حفلها السنوي الأحد في لندن.

وخلف فان ديك "27 عامًا" الذي تفوق على مهاجم مانشستر سيتي الدولي رحيم سترلينج، زميله الدولي المصري محمد صلاح الذي نال الجائزة العام الماضي في موسمه الأول مع ليفربول.

وساهم أغلى مدافع في العالم الذي انضم الى الفريق الأحمر في يناير 2018 من ساوثمبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني "87 مليون يورو"، في الحفاظ على نظافة شباك فريقه 20 مرة هذا الموسم، ودخول مرماه 20 هدفا فقط في الدوري الممتاز، وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهيمن ليفربول ومانشستر سيتي اللذان يتنافسان بقوة هذا الموسم على لقب الدوري، على لائحة المرشحين التي أعلنت السبت الماضي، حيث أدرجت أسماء ثلاثة من لاعبي سيتي في اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين، هي لسترلينغ والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناح البرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب لاعبي ليفربول فان دايك والدولي السنغالي ساديو مانيه، ونجم تشلسي الدولي البلجيكي إدين هازار.

ونال سترلينج "24 عاما" جائزة أفضل لاعب واعد على زميله في مانشستر سيتي الدولي الألماني لوروا سانيه الذي ظفر بالجائزة العام الماضي.


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