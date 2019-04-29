إدراج اللغة الصينية في الحج والعمرة

29 أبريل 2019 - 09:46 ص

تحت عنوان "تطوير مقررات الجامعة العامة وفق رؤية المملكة 2030" أوصى مشاركون في ورشة أقامتها جامعة أم القرى مؤخرًا بإدراج اللغة الصينية واللغات الدارجة في الحج والعمرة.

وكان الدكتور أيمن جوهرجي رئيس فريق الخطة اإستراتيجية "تمكين 2023"، قد أشار خلال ترؤسه الورشتين التحليليتين الإستراتيجيتين "المحيط الأزرق" و"شجرة القيم"، إلى أن مجموعة التوصيات تسعى إلى ملائمة مقررات متطلبات الجامعة مع حاجة سوق العمل وفق رؤية 2030.

وأضاف جوهرجي أنه تمت مناقشة إدراج مقرر اللغات وتعزيز المعارف في اللغة العربية وعلومها، وخصوصًا مهارات التحرير والإملاء، والتركيز على اللغتين الإنجليزية والصينية، إضافة إلى اللغات الدارجة في الحج والعمرة.



