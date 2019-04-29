34 خط نقل عام لاستقبال المتنزهين بشم النسيم

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متابعات حنان حمدتو

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دفعت هيئة النقل العام، بمحافظة القاهرة، بمجموعة من الأتوبيسات، لخدمة الأماكن الترفيهية والمتنزهات، اليوم، بالتزامن مع عيد شم النسيم، لتلافى الزحام على المحطات.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة فى تصريحات صحفية له إنه تم تشكيل غرفة عمليات لرصد أي تكدسات للمواطنين مع رجال الرقابة الميدانية لتوجيه أتوبيسات ومنع أي زحام بالمحطات، فضلاً عن التعامل مع أي أعطال أو طوارئ على الفور.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم تخصيص 140 أتوبيسًا بواقع 34 خطا تعمل على خدمة الحدائق والمنتزهات والأماكن الترفيهية والمزارات السياحية، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءة وصيانة أتوبيس النقل النهرى والتأكد من توافر وسائل الأمان والحماية لتنظيم رحلات إلى القناطر الخيرية.


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