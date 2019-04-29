بيوت دعارة لـ"ربورتات جنسية".. فى هذه الدولة

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روبوتات جنسية
روبوتات جنسية

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اليابان

بيوت دعارة

مدينة ناغويا

الروتات الجنسية

بعد إطلاق مشاريع مماثلة في برشلونة وتورينو، التي افتتحت أولى بيوت الدعارة للروبوتات الجنسية في أوروبا في برشلونة وكتالونيا عام 2017، تنتظر  مدينة ناغويا في ولاية آيتشي في اليابان بجهود شركة Lumidolls افتتاح بيت الدعارة المنتظر.
وكانت شركة Lumidolls العالمية قد أعلنت أنها ستطلق أول بيت دعارة عاملاته روبوتات في اليابان.
وواجهت بيوت الدعارة التي افتتحتها هذه الشركة ردود فعل غاضبة من السكان القاطنين قرب هذه البيوت، واحتجاج الباغيات على حرمانهن لقمة العيش بإقحام المنافسين في تجارة الجنس أقدم مهنة في التاريخ.
وقال رئيس الشركة سيرغي بريتو، إنه سيتيح للناس الفرصة لتنفيذ "خيالهم الأكثر وحشية" في بيوت الدعارة التي يفتتحها.
وأضاف أن الروبوتات الجنسية المستخدمة ستكون في البداية نماذج أساسية "بدون وظائف إضافية" لأنه يعتقد أن التكنولوجيات العالية لا تعود واقعية بما يكفي، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يتغير مع تحسن التكنولوجيا، وهذه التحسينات في التكنولوجيا من شأنها أن تغذي طلبا أكبر.
ويتخوف علماء الاجتماع من أن تفاقم بيوت الدعارة المشكلة الديموغرافية الموجودة أصلا في اليابان، وتشكل سببا إضافيا في انخفاض معدل المواليد في البلاد، خاصة مع ارتفاع شعبية دمى الحب والروبوتات الجنسية في البلاد.

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