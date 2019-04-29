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برلمانية تكشف تحديات تطبيق التأمين الصحي الشامل

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صحة النواب
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متابعات- حنان حمدتو

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أشادت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بالقرار الذي اتخذته وزارة الصحة بسفر أول وفد من الأطباء الذين تم اختيارهم للسفر إلى بريطانيا للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وطالبت ثابت في تصريحات خاصة  لـ«المصريون»، بعدم اقتصار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستشفيات الهيئة فقط، واشتمالها على جميع المؤسسات غير الحكومية، لأن ذلك يحقق منظومة متكاملة من أجل مصلحة المواطنين،  مشيرة إلى أنه من  الضروري  أن يضم القانون الجديد جميع القطاعات التي تنطبق عليها معايير الجودة الصحية العالمية لضمان تطبيق خدمة جيدة وعادلة للمرضى، وحصولهم على الخدمة التي يرغبوها بأسعار ثابتة لخلق منظومة ومتكاملة.

وتابعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان قائلة: "إنه يجب توفير المستلزمات الطبية في المستشفيات وإصلاح منظومة صناعة الدواء أهم التحديات أمام تعميم منظومة التأمين الصحي".

وقال  النائب خالد مجاهد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تطبيق التأمين الصحي الشامل يحتل أهمية قصوى وأنه مع التطبيق الكامل سيشمل كل الطبقات  من المواطنين، مشيرًا  إلى أن بداية تحسين المنظومة والخدمة الصحية يكون من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقها بالشكل الأكثر تنظيما.

وأكد  عضو لجنة الشئون الصحية أن النواب خلال الفترة القادمة  سينظمون  زيارة ميدانية، لتفقد مستشفيات محافظات  الجمهورية التابعة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية، ويهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية، وتتولى تطبيقه ثلاثة هيئات  مشكلة لإدارته بدأت من محافظة بورسعيد ومدن قناة السويس

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  فى تصريحات صحفية سابقة إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية رؤية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بالجاهزية الكاملة والاستعداد التام لبدء تطبيق المنظومة، لافتًا أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد ومن المقرر انطلاق الفعاليات بها مطلع يوليو.

وكانت الدكتورة هالة زايد, وزير الصحة والسكان، أعلنت عن سفر الدفعة الأولى من الأطباء وعددهم  35 طبيبًا الذين تم اختيارهم للسفر للمملكة المتحدة للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر تطبيقه بمحافظة بورسعيد مطلع شهر يوليو المقبل، أشارت  زايد  أن هذه الدفعة هي مقدمة لدفعات قادمة ستغادر تباعا  للمملكة تنفيذا  للبروتوكول الذي تم توقيعه بين مصر وبينها لتدريب أطباء الأسرة وإرسالهم في بعثات إلى إنجلترا للتدريب على نظام التأمين الصحي البريطانيNational Health System NHS    .

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