الثلاثاء.. الحكم على المتهمين بأبراج الضغط العالي

29 أبريل 2019 - 01:08 م

تصدر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على 45 متهما في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

كانت النيابة وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.