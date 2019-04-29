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الانتخابات الأمريكية تبدأ مبكرًا.. "بايدن" يبدأ حملتة الانتخابية

عرب وعالم

ترامب
ترامب

عمرو محمد_متابعات

بدأ جو بايدن النائب السابق لباراك أوباما حملتة الانتخابية اليوم، في أول تحرك ميداني له ضمن حملته للترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واختار بايدن لهذا الحدث ولاية بنسلفانيا الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة حيث ولد بها قبل 76 عامًا.

ويتباهى بايدن ذو الشعبية والأصول المتواضعة، بالإبقاء على تواصله مع الطبقة العاملة في الحزب الديمقراطي.

وقال الخميس في ماساتشوستس أمام موظفي متاجر كبرى مضربين "إن مصرفيي وول ستريت والمديرين العامين لم يبنوا الولايات المتحدة. أنتم من بناها الناس العاديون من الطبقة الوسطى".

وتعد هذه المرة الثالثة التي يسعى فيها بايدن لدخول سباق البيت الأبيض، سبقها إخفاقان في الانتخابات التمهيدية. ويرى بايدن أن بإمكانه تجسيد خط وسطي ومعتدل ضمن الحزب الديمقراطي الذي يميل أكثر فأكثر نحو اليسار.


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