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بيان للصحة بكميات الطعام الفاسد خلال شم النسيم

الحياة السياسية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
زايد

متابعات- حنان حمدتو

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أفادت وزارة الصحة والسكان، بأنه تم إعدام 12 طنا و58 كيلوجرام أسماك مملحة ومدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 574 لتر مياه معبأة وغازية، وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المحلي بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وأضاف  أن الحملات قامت بالمرور على عدد (3048) منشأة غذائية، فيما تم ضبط 26 طنًا و809 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى متنوعة، و(930 لترا) مشروبات وعصائر ومياه معبأة،للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب عدد (4736) عينة متنوعة من الأسماك، والأصناف الغذائية الاخرى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير عدد (2775) محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد (419) منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، حرصا على صحة المواطنين.

وأكدت أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


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