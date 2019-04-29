"سترلينج" يحصد الأفضل في إنجلترا

29 أبريل 2019 - 01:35 م

حصد اللاعب رحيم سترلينج نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2018-2019.

وتفوق رحيم سترلينج على فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول فى سباق التصويت الذى أجرته رابطة النقاد فى إنجلترا، بينما جاء سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى فى المركز الثالث.

وحصل رحيم سترلينج على جائزة أفضل لاعب فى العام بإنجلترا عن موسم 2018-2019 بعدما حصل على 62% من أصوات النقاد الذين شاركوا في الاستفتاء.

وكان رحيم سترلينج تم اختياره أفضل لاعب صاعد في الدوري الانجليزى هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق نجم مانشستر سيتي في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، على زميله بيرناردو سيلفا، وترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ودافيد بروكس لاعب وست بورنموث، وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.