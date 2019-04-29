  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
إيمان العميري

بعد ادعائها "المهدي المنتظر".. فنانة شهيرة: كنت مريضة نفسيا

الرئيس السوداني المعزل

الحجز على ممتلكات أسرة البشير والمسئولين بنظامه

سترلينج

"سترلينج" يحصد الأفضل في إنجلترا

غوانتانيمو

إعفاء قائد معتقل "جوانتانامو".. تعرف على السبب

الرئيس الفلسطيني

تسريب لكلمة الرئيس الفلسطيني على الهواء مباشرة

سلخ أسد

جريمة مروعة.. سلخ 54 أسدًا

انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين

هجوم على كنيسة يسفر عن 5 قتلى بينهم "قس"

البشير

بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى

ابراهيم الديب

قيادى إخوانى: الإسلاميون أسسوا فى السودان دولة استبداد

جثة

سيارة تلقى جثة بالقرب من مسجد بالقليوبية

"سترلينج" يحصد الأفضل في إنجلترا

الرياضة

سترلينج
سترلينج

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

واتفورد يواجه «السيتي» في نهائي كأس إنجلترا

#

"كريدي سويس": مصر خيارنا الأفضل في الشرق الأوسط

#

«لاسارتي»: موقف الأهلي أصبح صعبًا.. والتأهل في يدنا

#

مسئولة أمريكية: معرض القاهرة للكتاب من بين الأفضل في العالم

حصد اللاعب رحيم سترلينج نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2018-2019.

وتفوق رحيم سترلينج على فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول فى سباق التصويت الذى أجرته رابطة النقاد فى إنجلترا، بينما جاء سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى فى المركز الثالث.

وحصل رحيم سترلينج على جائزة أفضل لاعب فى العام بإنجلترا عن موسم 2018-2019 بعدما حصل على 62% من أصوات النقاد الذين شاركوا في الاستفتاء.

وكان رحيم سترلينج تم اختياره أفضل لاعب صاعد في الدوري الانجليزى هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق نجم مانشستر سيتي في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، على زميله بيرناردو سيلفا، وترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ودافيد بروكس لاعب وست بورنموث، وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان للصحة بكميات الطعام الفاسد خلال شم النسيم
» سقوط عصابة سرقة المساكن فى الشروق
» تطورات جديدة ضد عامل ذبح شابين فى الشرابية
» «الغزال» يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
» عباس: طلبت قرضًا من دول عربية لمواجهة الأزمة المالية
» «ماضى»: نظام «البشير» ليس ديمقراطيًا.. جاء بالقفز على السلطة
» الترابى قبل وفاته:أخطأنا فى تقلد السلطة
» تعرف على حكم لقاء ليفربول وبرشلونة
» وزير الداخلية يهنئ "سعفان" بمناسبة عيد العمال
» اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية
» غدًا محاكمة منتصر الزيات والعمدة في إهانة القضاء

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون