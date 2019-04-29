» تطورات جديدة ضد عامل ذبح شابين فى الشرابية

29 أبريل 2019 - 01:36 م

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، إحالة المتهم بذبح شابين في الشرابية للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وذكرت التحقيقات أن المجنى عليهما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة فى الشرابية بالقرب من مكان عملهما وخلال فترة عملهما نشأت صداقة بينهما وبين المتهم "محمد ع" - 24 سنة- عامل بذات المطعم، وبعلمه بادخار المجني عليهما مبلغا ماليا 400 جنيه قرر قتلهما لسرقة المبلغ المالي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم، تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجني عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا في القاهرة للبحث عن فرصة عمل، وتبين أن المتهم صديق للمجني عليهما ويتردد عليهما على فترات متتابعة، ويوم الواقعة قرر سرقتهما.