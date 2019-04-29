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اجتماع مفاجئ وأمر ملكي.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

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الملك سلمان

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أمر ملكى

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الإثنين، عدد كبير من الأمراء، ومفتي عام المملكة، وعدد من العلماء، بشكل مفاجئ بعد اجتماع مماثل الأسبوع الماضي.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام على خادم الحرمين، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع والهدف منه.

وحسب صحف سعودية، حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز ، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز ، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد ، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا ، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد ، الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي ، الأمير سعود بن عبدالله بن سعود ، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان ، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز ، الأمير محمد بن نايف بن عبدالله ، الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز ، الأمير نواف بن ناصر بن ثنيان ، الأمير فيصل بن تركي بن سعد ، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز ، الأمير ثامر بن فيصل بن تركي ، الأمير سلطان بن بندر بن سعد ، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.

أمر ملكي جديد

في السياق ذاته أصدر الملك سلمان اليوم الإثنين؛ أمراً ملكيًا بتمديد خدمة مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ لمدة أربع سنوات بالمرتبة الممتازة، بدءاً من 21 شعبان 1440هـ.

وحسب صحيفة سبق السعودية، تقدم "البراهيم"؛ بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على منحه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالى أن يعينه على أداء هذه الأمانة؛ خدمةً للوطن المعطاء.

وشكر "البراهيم"؛ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز؛ على رعايته ودعمه المستمر للجامعة، فيما شكر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على دعمه ومؤازرته وعلى ما يوليه من دعم واهتمام بالتعليم الجامعي.

جديرٌ بالذكر أن أمراً ملكياً صدر في 21 شعبان 1432هـ، بتعيين "البراهيم" مديراً لجامعة حائل، وجُدِّد في 21 شعبان 1436هـ، لفترة ثانية، فيما صدر التجديد لفترة ثالثة اعتباراً من 21 شعبان 1440هـ.


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