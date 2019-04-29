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مؤسسات حماية الحيوان: إدراج "الزرافة" بقائمة حيوانات مهددة بالانقراض

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الزرافة
الزرافة

عصام الشربيني

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أصبح إدراج "الزرافة" فى قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض قريبًا للغاية، حيث اتخذت مؤسسة الحياة البرية الأمريكية، الخميس الماضى، فى عام 2016، كان هناك ما يزيد قليلاً على 97000 من الزرافات فى البرية، حيث انخفض عددهم بنسبة 36 إلى 40% منذ عام 1985، وهو عدد ضخم، وربما يستغرق تقييم ما إذا كانت الزرافات تستحق إدراجها في القائمة حوالى 12 شهرًا من الآن، سيجرى فيهم مراجعات خاصة بالقرار.
خطوة مهمة نحو حماية الزرافات بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

تتواجد الزرافات فى بلدان أفريقيا، لكن عددهم يتناقص بشكل ملحوظ، ويصنفون بأنهم "ضعفاء" من قبل الاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة.

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