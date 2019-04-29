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تغيير نظام كأس ملك إسبانيا في الموسم المقبل

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وافق الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، اليوم، الاثنين، على النظام الجديد لمسابقتى كأس السوبر وكأس الملك الموسم المقبل وذلك بأغلبية كاسحة.

وتقرر تغيير نظام كأس السوبر الإسبانى ليقام خارج إسبانيا بمشاركة 4 أندية فى يناير 2020 بدلاً من أغسطس 2019.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائى بمسابقة كأس السوبر الإسباني يومى 8 و9 يناير المقبل على أن يقام النهائى يوم 12 من الشهر ذاته.

النظام الجديد لبطولة كأس السوبر الإسباني سيشارك به 4 أندية هى بطل الدورى ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه.

كما وافقت الجمعة العمومية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على تعديل نظام بطولة كأس ملك إسبانيا والتى يشارك فيها 116 ناديا، حيث وافقت على إقامة المباراة بنظام مباراة واحدة فى جميع الأدوار حتى الدور نصف النهائى بدلاً من إقامتها بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام المباراة فى كل من هذه الأدوار على ملعب الفريق الذى ينشط فى درجة أدنى بالدورى الإسبانى.

وفى حال كانت المواجهة بين فريقين من نفس الدرجة بالدورى الإسبانى تقام المباراة على ملعب الفريق الذى تضعه القرعة كطرف أول للقاء.

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