» السيطرة على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر

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قوات الحماية المدنية بالقليوبية

حريق شب بمصنع زيت طعام ب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ،   تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت  النيابة للتحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عماد حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى ،  مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

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