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أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

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مارغوت والستروم
مارغوت والستروم

وكالات

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أعربت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم، عن فخرها بقرار بلادها الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وقالت والستروم، في حوار أجرته مع قناة "SVT " السويدية الرسمية، الاثنين، إن بلادها غير نادمة على هذا القرار الذي اتخذته في 2014.

وأكدت المسؤولة السويدية، على استمرار بلادها في دعم فلسطين، وأردفت: "بعد قرارنا هذا، اعترفت العديد من الدول بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما يظهر أنه قرارٌ في الوقت الصائب".

وأوضحت والستروم، أن بلادها أظهرت دائما ردة فعل قوية تجاه السياسات الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، أفادت والستروم بأن الحوار مستمر بين بلادها وإسرائيل، من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وفي أكتوبر 2014، أعلنت الخارجية السويدية رسميا، اعترافها بفلسطين دولة مستقلة، وأصبحت بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار. 


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