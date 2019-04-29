ألعاب نارية تقتل 10آلاف أرنب بالصين و65 ألف دولار غرامة

29 أبريل 2019 - 05:12 م

بعد ما يقرب من عام و4 أشهر، قررت محكمة صينية الحكم على أحد المواطنين بدفع 440 ألف يوان صينى ،وهو ما يقرب من 65 ألف دولار أمريكى على أن يتم دفعها خلال 10 أيام فقط، لصالح صاحب مزرعة أرانب، بعد أن تسبب احتفاله من خلال الاعتماد على الألعاب النارية على نفوق أكثر من 10 آلاف أرنب.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2018، عندما احتفل هذا الرجل بالعام الجديد ليلة رأس السنة، لمدة 4 دقائق فقط، وكان لها تأثير سلبى كبير على الأرانب المتواجدة فى المزرعة بجوار منزله، حيث أدى قوة الصوت الصادر عن الألعاب النارية إلى وفاة 10 آلاف من صغار الأرانب بسبب الخوف، وذلك وفق ما ذكره موقع odditycen

ولم تتوقف الأضرار الناتجة عن استخدام الألعاب النارية عند هذا الحد، حيث تسببت أيضا فى وفاة 1573 من الأرانب كبيرة السن، بالإضافة لإجهاض 15 ألف أنثى بسبب الخوف الكبير من الألعاب النارية، حيث تضررت كل الأرانب الموجودة فى المزرعة.

ولم يكن الرجل الصينى يتخيل أن ينتج عن الألعاب النارية التى اعتمد عليها للاحتفال بليلة رأس السنة، هذا الضرر الكبير وأن يتعرض أكثر من 11 ألف أرنب للموت فضلا عن إجهاض آلاف الأرانب الأخرى، حيث تحولت المزرعة إلى مشرحة أرانب كبيرة.



وكان الرجل الذى أطلق الألعاب النارية قد قدما استنئاف للمحكمة من أجل تخفيف الغرامة المالية المفروضة عليه، ولكن المحكمة رفضت طلبه وأيدت حكمها السابق بدفع المبلغ كاملا إلى جاره الذى تعرض لخسائر فادحة بسبب الألعاب النارية.



