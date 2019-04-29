» هذه عقوبة مشاهدة البرامج والمسلسلات في رمضان

29 أبريل 2019 - 08:48 م

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه بالرغم من أن رمضان هو شهر للعبادة، إلا أن هناك كثيرين ينشغلون فيه بمشاهدة البرامج والمسلسلات التلفزيونية.





وأوضح «عبد السميع» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «مسألة الابتعاد بالبرامج والمسلسلات، وإلهاء الناس عن الفوز بشهر رمضان، ما حكمه؟»، أن رمضان هو شهر للعبادة، أنعم الله سبحانه وتعالى به على أمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- من أجل الفوز بالثواب الجزيل لقصر أعمارها.







وأضاف أن من يُضيع هذا الفضل وهذا الزمن العظيم، وينشغل عن العبادة بمشاهدة البرامج والمسلسلات، فلا يُصلي فيه ولا يقرأ القرآن ولا يتدبر ولا يذكر ولا يُصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يعمل الصالحات، ويضيع وقته في غير هذه الأمور التي تدر له ثواب وتجلب له الخير ، فكأن الله سبحانه وتعالى وعده قصرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا فأعرض عن ذلك ولم يطلب ما يحقق له هذا الثواب.







وتابع: فهو زاهد في الخير مضيع للأوقات العظيمة في غير ما شُرعت من أجله وفي غير ما أنعم الله تعالى بها عليه، فسبب إنعام الله تعالى علينا بهذا الشهر الفضيل أن نغتنمه في العبادة، من لم يفعل ذلك فقد تهاون وضيع على نفسه أبواب الخير، وفوت من نفسه الجزاء الوفير والفضل الكبير من عند الله سبحانه وتعالى.









