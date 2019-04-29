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فيديو صادم.. لحظة وفاة عارض أزياء على الهواء

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عرض أزياء
عرض أزياء

محمد فضل- متابعات

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فيديو

وفاة

عارض أزياء

فارق عارض أزياء، يبلغ من العمر 26 عاماً، الحياة بعد وقوعه من على منصة العرض خلال أسبوع الموضة في ساو باولو، بالبرازيل.

وكان تاليس سواريس، الذي يُعرف أيضاً باسم تاليس كوتا، قد تعثّر عندما كان يمشي على المنصة السبت الماضي، وسقط على الفور أثناء مغادرته لمنصة العرض.

وقال منظمو أسبوع الموضة في بيان نُشر على موقع "تويتر" إن "سواريس تلقى المساعدة بعد سقوطه ونُقل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته". وأضاف المنظمون: "نحن نتأسف على هذه الخسارة ونقدم اعتذارنا الصادق لعائلة تاليس".

وإثر سقوطه تحرك المسعفون فورًا، لنقله إلى المستشفى وسط ذهول وخوف الحاضرين، وقد ظن الجمهور أن كل ذلك جزء من العرض التقديمي إلا إنهم سريعًا ما عرفوا أن إنه قد أصيب على نحو غير متوقع.

وسريعًا ما تم إعادة نشر الفيديو الذي يظهر لحظة سقوطه من قبل الكثيرين على مواقع "السوشيال ميديا"

ووفقًا لصحيفة "فولها برس" البرازيلية، يقال إن السيد سواريس تعثر في رباط الحذاء قبل سقوطه، وذكرت أيضًا أن رغوة خرجت من فم عارض الأزياء بعد سقوطه.

ويُشار إلى أن سبب وفاة سواريس غير معروف حتى الآن. ولكن، ذكرت الشركة المديرة لأعماله "Base Management "، عبر موقع "إنستغرام" أنه "لم يسبق أن اشتكى عارض الأزياء من أي مشاكل صحية، كما أنه كان نباتياً يتبع نظاماً غذائياً صحياً"، مضيفة أن "سواريس سيظل دائماً بقلوبنا ويحتل جزءاً من ذكرياتنا".


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