عدد صادم لضحايا الغرق في احتفالات شم النسيم

29 أبريل 2019 - 10:40 م

انتهىت احتفالات شم النسيم في مختلف محافظات الجمهورية، وأعلنت الجهات المعنية عن حصيلة ضحايا، الاحتفال بيوم الربيع من الغرقى في الشطوط المختلفه والذي بلغ، عددهم 23 غريقًا، إلى جانب تعرض البعض لحالات التسمم؛ نتيجة تناول وجبات الفسيخ والرنجة، المعتادة في هذه المناسبة.



وشهدت محافظة الدقهلية النصيب الأكبر من الضحايا، حيث لقى 6 شبان مصرعهم غرقًا، بعد فشل إنقاذهم أثناء قيامهم بالاستحمام في مياه النيل والترع والتنزه في المياه عبر المراكب الصغيرة في مراكز مختلفة داخل المحافظة، وتم انتشال الجثث، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا للتصريح بدفنها.

ولقي 9 آخرون مصرعهم في مراكز مختلفة بمحافظتي المنيا والبحيرة، أثناء تنزههم واستحمامهم في مياه النيل، وهم جميعًا في العقد الثاني من العمر.

وفي الغربية، غرق شاب ”16 عامًا“ داخل مركز كفر الزيات، أثناء استحمامه في مياه الترعة؛ هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثة ونقلها بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

ولقي شاب ”17 عامًا“ مصرعه غرقًا بمياه النيل في الأقصر في صعيد مصر جنوب البلاد، أثناء الاحتفال مع أصدقائه، واستقلالهم مركبًا صغيرًا، حيث أصر على السباحة في مياه النيل، ليلقى مصرعه غرقًا.

وتكرر نفس الحادث في محافظة قنا، حيث غرق شاب لم يتجاوز عمره 13 عامًا، أثناء الاستحمام أسفل جسر قرية نجع عمران في مدينة نجع حمادى، ليتم نقل جثته إلى المشرحة.

ولقى شاب ”18 عامًا“ من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان جنوب البلاد، مصرعه غرقًا خلال استحمامه في مياه نهر النيل مع أصدقائه احتفالًا بشم النسيم.

وغرق شاب في العقد الثاني من العمر داخل مياه النيل في محافة كفر الشيخ في مركز دسوق، حيث سقط من مركب صغير أثناء السير به برفقة أصدقائه، ليفشلوا في إنقاذ حياته، ويلقى مصرعه، وتم انتشال الجثة من المياه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن محافظة الجيزة من انتشال جثة طالب بعدما لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل خلال الاحتفال بشم النسيم؛ لعدم إجادته السباحة في منطقة العياط.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية المجاورة للعاصمة القاهرة جثة طفل غرق بمياه نهر في مركز القناطر الخيرية، خلال الاحتفال بشم النسيم، وتبين بعد انتشال الجثة أنها لطفل عمره 13 عامًا، ونزل للهو في مياه النيل هربًا من الحر، احتفالًا بشم النسيم ليلقى مصرعه غرقًا.