» مصرع وإصابة 25 شحص نتيجة اصطدم 4 سيارت

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قضايا وحوادث

حادث سير
حادث سير

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شهدت محافظة الشرقية حادثيين مروعين اليوم الأثنين، نتج عنهما مقتل مواطن واصابة 24 أخرون إصابات خطيرة، وهرعت سيارت الإسعاف إلى مكاني الحادثين لانقاذ الضحايا.
حيث اصطدمت سيارة "ميكروباص" بأخرى نقل نتيجة التخطي الخاطئ، ما أسفر عن مصرع سمير عبد الهادي عبد الفتاح، 41 عامًا، من قرية الحجازية، وإصابة 9 آخرين بإصابات خطيرة، وذلك عبر طريق "أبو كبير - فاقوس"، واصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات خطيرة على طريق "فاقوس - أبو شلبي"، أمام كوبري الخطارة.
وأخطر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالحادثين، فكلف د. هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة إعلان حالة الطوارئ بمستشفى أبو كبير المركزي، ومستشفى الزقازيق الجامعي، وتشكيل فرق طبية من تخصصات العظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب والباطنة، لعلاج الحالات المصابة لحين تماثلها للشفاء وتوفير الرعاية الصحية للمصابين وإجراء العمليات اللازمة لبعضهم، وقرر انعقاد لجنة الأزمات والكوارث بمديرية الصحة لمتابعة تداعيات الحادثين.

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