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تأيد الحكم بالمؤبد على مواطن تركي بـ "الإمارات"

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محكمة إماراتية تقضي بسجن أعضاء بجماعة الإخوان
محكمة إماراتية تقضي بسجن أعضاء بجماعة الإخوان

المصريون ووكالات

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اليوم.. الحكم على المتهمين باغتيال السيسى

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الإثنين، الطعن المقدم من كل من "س.م.ع" عربي الجنسية، و"م.ع.أ"، تركي الجنسية، وأيدت سجن الأول 10 سنوات والمؤبد للثاني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إليكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام وواتساب) تحت اسم حركي هو "أبومحمد العدناني" بقصد الترويج لتنظيم داعش الإرهابي و لأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.
وطبقا لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، والذي أيدته المحكمة العليا.
وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع التنظيمات الارهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي "جبهة النصرة وأحرار الشام" الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم ALI Ozturk Mehmet دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الارهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وارسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليجرام مع علمه بحقيقتهما الارهابية.
وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية اولا في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكما بالسجن "المؤبد "ومصادرة كافة الأجهزة والادوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية... وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

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