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مناورات روسية إيرانية مرتقبة في بحر عُمان

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مناورات عسكرية للقوي لعظمي بمياه الخليج العربي
مناورات عسكرية للقوي لعظمي بمياه الخليج العربي

المصريون ووكالات

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أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، أن مناورات مشتركة مع البحرية الروسية، ستجري في بحر عُمان، العام الحالي.
وقال خانزادي في مؤتمر صحفي بطهران الإثنين، إن "الاسطول الروسي سيأتي إلى مياه إيران الجنوبية لاجراء مناورة بحرية مشتركة خلال هذا العام".
وأضاف أن البحرية الإيرانية ستواصل التدريب والتعاون التقني مع نظيرتها الروسية.
من ناحية أخرى، ذكر خانزادي، أن مناورات بحرية أخرى ستجري في المحيط الهندي في إطار مؤتمر قادة القوات البحرية للبلدان المطلة عليه، دون أن يحدد التاريخ.
وتابع: "المياه الدولية عائدة لكافة دول العالم، ويمكن للجميع استخدامها لأغراض سلمية".
وأضاف: "نعتبر ناقلات النفط الإيرانية جزءا من أراضينا، ولهذا فإن البحرية الإيرانية ستدافع عن تلك الناقلات".

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