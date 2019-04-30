» استقاله جديدة للفريق المعاون لترامب

30 أبريل 2019 - 12:05 ص

تقدم رود روزنستاين نائب وزير العدل الأميركي الاثنين باستقالته إلى الرئيس دونالد ترامب، منهيا عامين من الأضواء المسلطة عليه لدوره في التحقيقات بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.



وستفعل استقالة روزنستاين بدء من 11 مايو، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان ترامب رشح جيفري روزين، الرجل الثاني في وزارة النقل، ليخلف روزنستاين في منصبه، وينتظر روزين موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه نائبا لوزير العدل.

وكان من المتوقع أن يرحل روزنستاين عن المنصب بعد تولي وزير العدل الجديد وليام بار منصبه.

ويعود دخول روزنستاين إلى دائرة الضوء لقراره في مايو 2017 تعيين المحقق الخاص روبرت مولر للتحقيق في صلات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وموسكو.