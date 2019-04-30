"الصليبي" يهدد صفقة الأهلي المنتظره

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أعلنت تقارير صحافيه تونسيه، أن الجهاز الطبي لنادي النجم الساحلي التونسي، يشتبه في أن تكون إصابة لاعبه محمد أمين بن عمر خلال مواجهة الزمالك، تصل إلى الرباط الصليبي.
وربطت بعض الصفحات الأهلاوية عبر السوشيال ميديا، بين النادي الأهلي وبن عمر، على أن يحل نجم منتخب تونس بديلا لوليد أزارو او جيلاردو في هجوم المارد الأحمر الموسم المقبل.
النجم خسر بهدف دون رد أمام الزمالك في استاد برج العرب أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.
وشهدت مباراة برج العرب خروج بن عمر مصابا في الدقيقة 83، مما يهدد حضوره في مباراة الإياب أمام الزمالك يوم السبت المقبل.
الفريق التونسي الذي عاد إلى سوسة اليوم الإثنين، سيُخضع لاعبه لمزيد من الفحوصات، قبل الإعلان رسميًا عن إصابته.
وكان اللاعب قد عانى من مشاكل عضلية قبل مواجهة الزمالك، مما غيّبه عن مواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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