رسالة نصية تتسبب فى إقلاع طائرة سعودية بـ4 ركاب

30 أبريل 2019 - 10:25 ص

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن رحلة الخطوط السعودية القادمة من مطار الملك عبد العزيز في جدة، هبطت وعلى متنها 4 ركاب فقط.

وقالت مصادر للصحيفة ، إن ركاب الرحلة تلقوا رسالة "SMS " خاطئة بتغيير موعد إقلاع الرحلة يوم الخميس الماضي، ليتغيب الركاب عن موعد الإقلاع، لتنطلق الطائرة وعلى متنها 4 ركاب فقط.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني، إبراهيم الروساء، إنه وفقا لهذه المعطيات تعتبر الرحلة ملغاة.

وأشار إلى المادة الـ10 من لائحة حماية العملاء، تستوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم بنسبة 100 %، في حال ألغيت الرحلة، ولم يتمكن الناقل من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من موعد الرحلة.