روسية تروي تجربتها خلال انضمامها لداعش

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روت فارفارا كاراولوفا، فتاة روسية، تفاصيل تجربتها الصعبة لمحاولة الالتحاق بـ "داعش"، ثم العودة إلى روسيا، ثم تجربة السجن، وحول آمالها بشأن حياتها المستقبلية.

وردا على سؤال حول تعامل أصدقائها معها عقب عودتها، قالت كاراولوفا، إنها تستنشق عبير الحرية لليوم الثالث فحسب، وجدولها للأسبوع الأول مشحون للغاية بلقاء الأقرباء، لكنها سوف تلتقي الجميع مع الوقت.

وأوضحت والدتها أنها بعد ذلك الحادث اقتربت من ابنتها أكثر، وتحدثت معها عن تجربتها المؤلمة طويلا، وسعت دائما للتعامل مع أجهزة الأمن، التي شرحت لنا كيفية الخروج من المأزق.

وتابعت فارفارا كاراولوفا أنها لم تعد تخاف الإعلام، ولا تخاف الأضواء، وتعتزم ألا تحيط علاقاتها أو اتصالاتها بالسرية، وإنما ترى أنه من الضروري أن يعرف الجميع قصتها حتى لا تتكرر مع أي أحد.

 ووجهت كاراولوفا نصيحتها لكل الفتيات ممن يرغبن في السفر إلى هناك أن يحاولن التقرب من عائلاتهن، وأقربائهن، وأصدقائهن في الوطن، حيث يوجد الحب والمستقبل والأهل.

و تمنّت أن تعود الفتيات التي كان من نصيبهن أن يجدوا أنفسهن في سوريا أو العراق في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن السلطات لابد أنها سوف تتعامل مع كل حالة على حدة، حيث أنه لا داعي للخوف من العودة إلى الديار.
شاهد الفيديو..

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