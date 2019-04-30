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وزيرة السياحة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك في ملتقى السفر العربي ATM

دبي

العربية

السوق

وزيرة السياحة

خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تنعقد حاليا بدبي وتستمر حتى 1 مايو المقبل؛ التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بليلي مراد وعدلي اللذان يعدان من أشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى الخليجية؛ حيث أن لديهما 726.9 الف متابع حول العالم علي موقع انستجرام قاموا من خلالها أمس ببث صور وفيديوهات مباشرة على صفحاتهم من داخل الجناح المصرى المشارك فى ملتقى ATM مما لاقى اعجاب وتعليقات الكثير من متابعيهم.

وتناول اللقاء مناقشة كيفية الاستعانة بهؤلاء المدونين خلال الفترة القادمة في إطار خطة وزارة السياحة للترويج لمصر في السوق العربية ، وحرصها علي تحديث آليات الترويج السياحي ومواكبة التغييرات المتلاحقة عالميا في مجال الترويج والتسويق.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط الي أن استراتيجية وزارة السياحة تعتمد علي تحديث أدوات الترويج السياحي والاستعانة بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مصر بصورة عصرية ومتقدمة، مشيرة الي ان أكثر من 40 % من السائحين حول العالم تحت سن 33 عاما يستخدمون موقع الانستجرام عند اتخاذ قراراتهم للسفر؛ وذلك ووفقا لدراسة هامة نشرها موقع Forbes .

وتحدثت الوزيرة عن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والذي يرتكز علي مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة.

كما اشارت الوزيرة الي الأثر الإيجابى للصور التي يقوم بنشرها المدونين والمؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارتهم للمقاصد السياحية بالدول المختلفة، خاصة وان هؤلاء المدونين لديهم ملايين المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الوزيرة علي أن مواقع التواصل الاجتماعى تجذب كافة الشرائح العمرية من المتابعين، كما انها تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب.

كما أشارت الوزيرة الى تعاون الوزارة مع شركة ?Beautiful Destinations العالمية للترويج السياحى لمصر في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.

واكدت الوزيرة علي اهتمام الوزارة بدعوة المدونين والمؤثرين عبر مواصل التواصل الاجتماعي لمصر؛ وذلك لنقل تجاربهم لمتابعيهم؛ لافتة الي استضافة الوزارة لوفد يضم 10 من أشهر المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة الي زيارة مراد عثمان وزوجته ناتالي اللذان يعدان من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدولية في مجال السياحة.


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شاهد.. وزيرة السياحة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM شاهد.. وزيرة السياحة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM شاهد.. وزيرة السياحة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM شاهد.. وزيرة السياحة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM شاهد.. وزيرة السياحة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM شاهد.. وزيرة السياحة خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM


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