الرباط الصليبي يحرم بن عمر من موقعة الزمالك

30 أبريل 2019 - 12:00 م

أصيب اللاعب محمد أمين بن عمر لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي بقطع في الرباط الصليبي ما أكد عدم مشاركته في موقعة الزمالك في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الجهاز الطبي أن اللاعب سيجري جراحة الرباط الصليبي خلال أيام وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وكان اللاعب تعرض للإصابة في مواجهة الزمالك، على استاد برج العرب، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وتأكد بشكل نهائي غياب اللاعب عن مواجهة العودة أمام الأبيض، المقرر لها الأحد المقبل، في التاسعة مساء، على ملعب سوسة.