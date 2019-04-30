حقيقة إصابة "صلاح" قبل لقاء برشلونة

30 أبريل 2019 - 12:09 م

نفي الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" ما تردد عبر وسائل الاعلام حول إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي قبل لقاء فريقه غدا مع نظيره برشلونة الإسباني فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت أمس إلى أن صلاح تعرض لإصابة فى التدريبات وقد يغيب عن مباراة برشلونة ضد ليفربول.

ونشر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تقريرا عبر موقعه الرسمى أكد خلاله أن ليفربول يفتقد فى مباراة اليوم كل من آدم لالانا وروبرتو فيرمينو فقط للإصابة، ومع ذلك قد يشارك فيرمينو أساسيًا فى مباراة الغد، حيث عانى من إصابة فى الفخذ غاب على إثرها عن مباراة هدرسفيلد الأخيرة بالدورى الإنجليزي.

وستكون الأنظار فى مباراة ليفربول وبرشلونة متجهة صوب الثنائى صلاح وليونيل ميسى، فى ظل المستويات الرائعة التى يظهر عليها الثنائى مع الفريقين.

ويعد صلاح هداف الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج" حتى الآن برصيد 21 هدفاً ليواصل مسيرته فى الحفاظ على الجائزة التى حصل عليها الموسم الماضى، فى حين يعتلى ليونيل ميسى صدارة هدافى الدورى الإسبانى "الليجا" برصيد 34 هدفا، بجانب 10 أهداف فى دورى الأبطال وهدفين فى كأس الملك، ليصل إجمالى أهداف البرغوث حتى الآن 46 هدفا فى 45 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.