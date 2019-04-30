مسلحون يخطفون أبا ويقتلونه لدفاعه عن ابنته بحدائق القبة

30 أبريل 2019 - 12:42 م

أقدم مسلحون على اختطاف صاحب معرض سيارات داخل سيارة فان بشارع سكة الوايلي بحدائق القبة وعثر على جثته مقتولًا على الطريق الدائرى بمسطرد.

وبحسب مصادر أمنية، فإن بداية الواقعة تعود إلى قيام شاب من منطقة شبرا بابتزاز ابنة المجنى عليه بصور ورسائل جنسية.

وذكر المصدر أن والد الفتاة طالب من نجلته استدراج الشاب إلى منطقة الوايلي واتصل بأهله للوصول إلى حل إلا أن الشاب قرر الانتقام ورفض جميع الحلول.

وتابع المصدر: "ومساء أمس حضر أهل الشاب وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية في شارع سكة الوايلي لإرهاب المواطنين لعدم التدخل وتم اختطاف أحمد الدمس والذي عثر على جثته مقتولا صباح اليوم على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد"، بحسب الوطن.

وأوضح المصدر أن المباحث الجنائية تمكنت من القبض على المتهمين وجار عرضهم على نيابة شبرا الخيمة لمباشرة التحقيقات.