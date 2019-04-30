الوزير: هذا ما طلبه الرئيس لتطوير السكة الحديد

30 أبريل 2019 - 12:47 م

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه خلال زيارته للصين بالبدء الفوري في خطة تطوير منظومة النقل في الإسكندرية.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد شراء 6 قطارات سكة حديد جديدة مع شركة تالجو الاسبانية العالمية، اليوم، أنه سيتم إعلان خطة كاملة خلال أسبوعين وقبل عيد الفطر، وذالك بتكلفة وصلت 157 يورو".

وأعلن الوزير أنه سيتم توقيع النهائي مع التحالف الروسي المجري لتوريد 1300 عربة عقب شهر رمضان المبارك، فضلا عن استلام الجرارات الأمريكية خلال الشهرين المقبلين .

ولفت إلى أن تطوير منظومة السكة الحديد يحتاج الكثير من العمل، موضحا أن الفترات السابقة كانت تعتمد على ما وصفه بمحاولة “تعمير” القطارات الموجودة، إلا هذا لم يعد يجدي لذلك بدأنا في التعاقدات الجديدة .

وقال الوزير إن القطارات الجديدة الستة الجديدة التي جرى التعاقد عليها مع الجانب الأسباني تأتي ضمن خطة تطوير أسطول السكة الحديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير النقل: "أقول للمصريين مبروك عليكم الصفقات والعقود الجديدة التي تدعم أسطول السكة الحديد.. أنتم صبرتم وإن شاء الله تجنوا ثمار تعبكم وصبركم في مرافق جيدة من أجلكم".