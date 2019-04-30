المؤبد لحسن مالك ونجله في "الإضرار بالاقتصاد القومي"

30 أبريل 2019 - 12:50 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة حسن مالك و نجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين، في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وأمرت المحكمة بمصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات التأهيل، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات بعد انقضاء العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.