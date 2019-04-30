30 أبريل 2019 - 01:03 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أزيل ستار الكعبة كي أغسلها. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤية ستار الكعبة تدل على الرفعة والمكانة العالية والعزة في حياتك، وتدل أيضا على قوة الإيمان وصلاح الحال، و على الخير وسعة الرزق والبركة وطاعة الوالدين والأعمال الصالحة. ورؤية ستار الكعبة يدل الفرحة والسرور وتحقيق أمنية. وكونك تغسل ستار الكعبة فذلك معرفة الناس لك بالصدق والأمانة وحسن الخلق والشرف والمكانة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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