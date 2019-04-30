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"لوفرين" مداعبا "صلاح": الحذاء أسوأ عاداته

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مكة

محمد صلاح

ليفربول

النادي الانجليزي

ديان لوفرين

نشرت قناة اليوتيوب الخاصة بنادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو للاعب الفريق ديان لوفرين نجم منتخب كرواتيا ومحمد صلاح نجم منتخب مصر المحترفين بين صفوف الفريق.

وتضمن المقطع لقطات طريفة بين كل منهما وكشف خلالها ديان لوفرين عن أسوأ عادات صلاح من وجهة نظره، وهي عدم ارتداء الحذاء بشكل كامل، حيث يتركه مفتوحًا من الخلف.

وردًا على اتهام لوفرين لصلاح بأنه كسول، برر النجم المصري ذلك بأنه يفضل ارتداء الحذاء بتلك الطريقة لأنه يكون أسهل فى ارتدائه وخلعه دون الحاجة إلى استخدام يديه.

وكشف صلاح عن أنه يمتلك قطتين في منزله، وذلك بناء على رغبة ابنته مكة، التى تعلقت بالقطط من خلال مشادة مقاطع فيديو على يوتيوب وأوضح قائلا: "هي التي تقرر كل شئ، وبمجرد أن أرادت القطة حصلت على اثنتين في المنزل، هي الزعيم."

ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة غدا على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
شاهد الفيديو..


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