تجري عارية في شوارع دولة خليجية.. تعرف على العقوبة

30 أبريل 2019 - 02:17 م

أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر على سيدة أجنبية أدينت بالحبس سنتين عن تهم تعاطي المخدرات والسير عارية في الطريق العام والاعتداء على الشرطة، وحبس صديقها البحريني سنة وغرامة ألف دينار.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن السيدة (32 عاما) ظهرت في مقطع مصور في نوفمبر الماضي، وهي تسير بالطريق العام عارية تماما من ملابسها، حيث تم تداول المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أكده الشرطي المجني عليه الأول أنه خلال وجوده في منطقة توبلي (شرقي المملكة) سمع صوت رجل يصرخ وينادي الشرطة، فنزل من الدورية وشاهد المرأة عارية تماما وتسير بمنتصف الشارع وتسببت باختناق مروري.

وقد حاول الشرطي الاقتراب منها برفقة الشاهد الثاني لكي يبعدها عن الشارع، ولكنها حاولت الإفلات منه وقامت بخدشه بأظافرها في يده اليمنى وقامت بالبصق عليه، وضربت الشرطي الثاني برجلها ويدها في بطنه وفي صدره.

وبحسب التحقيقات فإن صديق المتهمة قال إنه تعرف عليها منذ شهرين، حيث تعمل مديرا بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا المسكرات، ثم عادت معه لمنزله وتعاطيا هناك الحشيش ومارسا الجنس، ودخلت الحمام لكنها خرجت منه عارية تماما وكانت تنطق بلغة غير مفهومة.

وأضاف صديق الفتاة: "اعتقدت أن الجن تلبسها، حيث رفضت ارتداء ملابسها وخرجت من الشقة، فشاهدتها عمته والتي حاولت وضع رداء على جسدها، إلا أنها أصرت على الخروج عارية، فلحقها صديقها، وأركبها السيارة ووضع عليها رداء عمته.