السيسي للمصريين: "إحنا لينا مين غيركم"

30 أبريل 2019 - 02:42 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير إلى الشعب المصري، في احتفالية عيد العمال اليوم، متحدثا عن أهمية العمل ومدى قيمته، مؤكدا أن الدول لا تقوم إلا بأعمال شعوبها.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المصريين قائلا: "إحنا لينا مين غيركم.. ليا من غير شعب مصر يحمينا كلنا"، مشيرا إلى أن ثمار الإصلاح لم تنته قائلا: "هو إحنا عملنا حاجة، عشان حد أدنى لا طبعًا.. إذا كنتم تتصورا إن ده ثمار الإصلاح يبقى أنا بغشكوا وأضحك عليكم".

وقال الرئيس السيسي إن المنافسة لا تنتهى والعالم كله يتحرك وينافس بعضه من أجل تحقيق الخير والرخاء لشعبه، مضيفًا أن من تحقق خلال الفترة الماضية ليس معناه ثمار الإصلاح بل هو إشارة بأنه عندما نتحمل إجراءات قاسية بكل مسؤولية يكون نهايته مسار ناجح.