«كلوب»: واثق من تخطي برشلونة

30 أبريل 2019 - 07:05 م

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ثقته في قدرة فريقه على عبور برشلونة، في المباراة التي ستجمعهما غدًا الثلاثاء، في دور ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا.

المدرب الألماني تحدث للموقع الرسمي لليفربول، وذلك أثناء سفر الفريق إلى إسبانيا، من أجل مواجهة برشلونة غدًا على ملعب "كامب نو".(طالع التفاصيل)

وبسؤاله عن قوة مستوى برشلونة في الموسم الحالي، والذي اختلف عن سابقه قال كلوب:" كان يقولون أيضًا في الموسم الماضي أن روما كان مختلفًا، وكذلك مانشستر سيتي مختلفًا وبايرن ميونيخ، لكننا لا نفكر في مثل هذه الأمور".

وأضاف:"كل الفرق التي لعبنا أمامها في الموسم الحالي في دوري الأبطال، خارج البطولة ونحن مازالنا ننافس".

وأكمل:"سنسعى لنقديم مباراة جيدة أمام برشلونة وسنحاول التسجيل، خاصة أن ملعب كامب نو أطول بخمسة أو ستة أمتار عن ملعب آنفيلد".

وأتم:"أحلم بخوض مثل هذه المباريات، اللعب أمام برشلونة وهو في أفضل حالاته، وأن ننافس أمامهم على التأهل، أعتقد أننا نستطيع فعل ذلك".