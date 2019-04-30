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حازم حسني يوجه رسالة محرجة إلى "زوبع"

الحياة السياسية

زوبع
زوبع

محمود أبوسعد

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وجه الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، رسالة محرجة إلى القيادي والإعلامي الإخواني حمزة زوبع، بسبب النقد الدائم من الأخير لما يكتبه "حسني" عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا، واحتجابه عن الرد على المقال الأخير لأستاذ العلوم السياسية.

وكتب "حسني عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك، مقال موجه لزوبع بعنوان، "قرصين أسبرين"، جاء نصه كالتالي:
"لم أكن أرغب وأنا أكتب ما كتبت خلال اليومين الماضيين فى أن يصاب الدكتور حمزة زوبع بهذا الصداع الذى منعه من الرد على ما كتبت ... أدعو الله أن يتعافى سريعاً من هذا الصداع، وهو على أية حال طبيب ويعلم أن قرصين من الأسبرين كافيان لأن يُذهِبا عنه هذا الصداع، وأن يعيدا إليه التركيز فلا يترك أصل الموضوع ليتساءل عما أفعل فى حياتى، وهل أنا أكتب من مصر أم من خارجها؟"!!
وتابع، "هى تساؤلات مريبة ومراوغة، وقد تكون لها أسباب تتجاوز أزمة الصداع؛ فأنا لم أسأل الدكتور زوبع عن ماذا تراه يفعل فى حياته، ولا من أين يوجه رسائله الإعلامية، وذلك لسببين : أولهما أننى أعرف مثل الجميع أنه يعمل من اسطنبول، كما يعلم هو يقيناً أننى أكتب وأنشر رسائلى من القاهرة !"
وأضاف "حسني"،  "أما السبب الثانى فهو أننى أرى مثل هذه التساؤلات تشتيتاً للكرة خارج الملعب، فلا يعنينى إن كان سيادته موجوداً فى الداخل أو الخارج، ولا أدرى ماذا يضيره هو - أو ينفعه - إن كنت بدورى خارج مصر أو داخلها؟! ... على أية حال، فأنا موجود بالقاهرة، ويسعدنى استقبال سيادته فى بيتى فى أى وقت يشاء إذا كان يهمه بالفعل أن يتعرف على ما أفعله فى حياتى، أو إن كنت أكتب حقاً من القاهرة أو من خارج مصر !!"
وأستدرك قائلا: "عدم التركيز الذى أصاب الدكتور زوبع لم يتوقف عند هذا الحد، بل علّه يكون قد فقد مع التركيز بعض الاتزان؛ فهو يظن - أو هو يريد الإيحاء - بأننى من رجال الحكم فى مصر، ويطالبنى بالإفراج عن الدكتور مرسى وباقى المعتقلين، وبأن نعقد بعد ذلك انتخابات رئاسية مبكرة تجمع بين الدكتور مرسى والمشير السيسى !".

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