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كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة بشأن مغتصب السيدتين ببريطانيا

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وكالات

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كشفت كاميرات المراقبة مفاجأة بشأن رجل يُشتبه في قيامه بخطف واغتصاب امرأتين، ببريطانيا، حيث ظهر "الذئب البشرى" وهو يرتدي قميصًا أبيض ويعتمر قبعة، وأوضحت أن لديه وشمًا في منطقة البطن.

ووفقًا لما أوردته "سكاي نيوز" اليوم؛ فقد اختطف الرجل السيدتين، وهما في العشرينيات من عمريْهما، بشكل منفصل، الخميس؛ حيث خطف الأولى بعد منتصف الليل بقليل من شارع في تشينغفورد؛ بينما اختطف الثانية بعد 12 ساعة من شارع في إدغوير، في لندن.

وأخذ المختطِف السيدتين إلى فندق؛ حيث حاول حجز غرفة في الساعة الواحدة بعد الظهر؛ لكنه غادر لعدم توفر أي غرف شاغرة.

ونجحت السيدتان في الفرار بعد عراك على طريق أوزبورن حوالى الثانية والنصف بعد الظهر، حسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن مصدر في الشرطة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن كاثرين غوودوين، التي تقود التحقيقات في القضية، أن السيدتين تُرِكتا في حالة صدمة عقب عملية الاختطاف، وطلبت من الجمهور الإدلاء بأي معلومات حول الشخص الظاهر في الفيديو.


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