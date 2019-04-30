» طوارئ في برشلونة بسبب محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

تصدر النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والألماني يورجن كلوب غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قبل 24 ساعة على قمة برشلونة ضد ليفربول التى تجمعهما غدا على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء على غلاف الصحيفة الكتالونية صورة صلاح ومدربه كلوب تحت عنوان: "الكود الأحمر" في إشارة إلى أن برشلونة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الريدز، وحذرت الصحيفة من أسباب قوة الفريق الإنجليزي، والتي جاءت كالتالي: "كاريزما يورجن كلوب، أداء صلاح وفيرمينو الرفيع، حالة ساديو ماني وفان دايك في الفترة الأخيرة."

ونشرت الصحيفة أيضًا مفاتيح فوز برشلونة على ليفربول غدا والتى تمثلا في التالي: "الضغط الخانق، تهديد الضيوف بتحركات بدون الكرة، ولاعبين فعالين في التشكيلة."

ويدخل محمد صلاح مباراة الغد متحديًا ميسي فى ظل المستويات الرائعة التى يظهر عليها الثنائى مع الفريقين مؤخرا، حيث يتصدر نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 21 هدفاً، في حين يعتلي ليونيل ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 34 هدفا.

 


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