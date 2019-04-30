  • الثلاثاء 30 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
شعار الإخوان

هذه العقوبات تنتظر الإخوان بأمريكا

محمد صلاح

داعية: محمد صلاح انحرف ويقوم بحركات وثنية

مقابر

كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات

ارشيفية

تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى غير مرخص

الدكتور أحمد كريمة

فيديو.. أحمد كريمة: «شم النسيم» مذكور في القرآن

علم المملكة

بيان عاجل من السعودية لمواطنيها فى سريلانكا

مشاكل زوجية (تعبيرية)

عايدة تصرخ: «جوزى هيودينى مستشفى المجانين»

الهلال والمريخ

عاجل.. إيقاف نشاط كرة القدم في السودان

امم افريقيا

بعد الغضب الشعبي.. أسعار جديدة لتذاكر أمم أفريقيا

فوانيس رمضان

أسعار فوانيس رمضان.. «كل برغوث على قد دمه»

داعية: محمد صلاح انحرف ويقوم بحركات وثنية

آخر الأخبار

محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات

أخبار متعلقة
#

نقاش حاد بين "إبراهيم عيسى وساويرس" بسبب أبوتريكة

#

تامر أمين يوجه رسالة نارية لجماهير محمد صلاح.. هذا ما قاله

#

"فى حب محمد صلاح" يغزو مواقع التواصل الاجتماعى

#

بالفيديو.. موقف إنساني لـ«صلاح» مع مشجع «كفيف»

انتقد الداعية سامح عبدالحميد، طريق الاحتفال الجديدة التى يقوم بها محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، على طريقة "اليوجا"، مطالبًا الأخير بالعودة مجددًا للسجود.

وقال الداعية الإسلامي، سامح عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا محمد صلاح اترك اليوجا وارجع للسجود، أحبت الجماهير اللاعب محمد صلاح وهو يحمل المصحف في سفره، ويسجد لله شكرا بعد تسجيل الأهداف، ولكنه في الفترة الأخيرة انحرف عن الأخلاق القويمة بصوره مع النساء، ثم يتكلم بالسوء عن المرأة الشرقية، ثم كانت الطامة بأنه يقوم بحركات اليوغا بعد تسجيل الهدف، وهذا شنيع".

وأضاف: "أصل اليوجا من العقيدة الوثنية الهندوسية ثم البوذية، ولا يجوز للمسلم أن يمارس اليوغا بما فيها من ضلالات، سواء أكانت ممارسته عن عقيدة أو عن تقليد، وبعض تمارين اليوغا تضر ولا تنفع، وتؤدي إلى عواقب ومخاطر صحية...، والجلوس الطويل يجلب الخمول والذهول، وهذا خطر من الناحية البدنية والنفسية، وفيها إضاعة للوقت بلا منفعة، واليوغا تفضل تعرية جزء كبير من الجسم، والاعتماد على الأطراف الأربعة كالحيوانات، وأثبتت اليوجا فشلها في التأمل الصحيح، ولذلك فهي وهم وضرر وإيذاء".

واختتم: "نرجو من محمد صلاح أن يرجع ويتوب ويثوب ويؤب إلى الله، ويكون قدوة حسنة للشباب في مصر والعالم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سموحة يتعادل سلبيًا مع الجونة
» عايدة تصرخ: «جوزى هيودينى مستشفى المجانين»
» الاتحاد السكندري يهزم النجوم 1/2
» طوارئ في برشلونة بسبب محمد صلاح
» «فالفيردي» يحذر من قوة هجوم ليفربول.. ويرد على «كلوب»
» جائزة تاريخية لـ«ميسي» من الحكومة الكتالونية
» الملك سلمان يصدر 9 قرارات ملكية عاجلة
» ظهير الزمالك جاهز لموقعة النجم الساحلي
» ميركل: مستمرون في دعم العراق أمنيًا
» برنامج تأهيلي لـ«بوطيب» في مران الزمالك
» إخلاء سبيل حمو بيكا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:08 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون