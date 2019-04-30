» عايدة تصرخ: «جوزى هيودينى مستشفى المجانين»

30 أبريل 2019 - 07:48 م

الهدوء والتأنى صفات حميدة، ونعمة نادرًا ما يوصف بها الرجال، إلا أنها إذا زادت عن حدها تتحول إلى نقمة على صحابها، وكل من حوله، وهذا ما حدث مع "عايدة" التى حولها "برود زوجها" الزائد إلى شخصية عصبية جدًا أوشكت أن تصل إلى حد الجنون.

تقول "عايدة" لمكتب خبراء محكمة الأسرة بزنانيرى: "زوجى بارد وكسول ومفجوع ومدلع ولا أطيق الحياة معه, فأنا كنت فتاة جميلة من أسرة متوسطة الحال، تعرفت على زوجى "هانى" الذى كان يسكن فى العمارة المجاورة للمدرسة التى كنت أعمل بها؛ فكان يراقبنى دون أن أشعر، وكانت والدته ترسل مراسيل للسؤال عن أخلاقى بعد أن صارحها نجلها بأنه معجب بى، وبالفعل غرس "كيوبيد" سهمه النافذ فى قلوبنا، وتبادلنا النظرات ثم اللقاءات، ونشأت بيننا قصة حب سرعان ما توجت بالزواج، وفى البداية شعرت أننى فتاة محظوظة جدًا؛ فقد رزقنى الله بزوج هادئ صبور عاقل محترم ليس عصبيًا أو متهورًا، رغم أن دلاله من والدته كان يزعجنى كثيرًا لكننى تخيلت أن هذا الدلال سيجعله شخصًا حنونًا معى يحسن معاملتى، ولم أهتم بالأمر، ونظرت لنصف الكوب المليان، وعشت سعيدة جدًا مع زوجى, حتى أثمر زواجنا عن إنجاب فلذة كبدى "محمد"، وفوجئت يوم فاجأنى مخاض الولادة، وأنا أصرخ وأتلوى من الألم بزوج بارد جدًا لا يعبأ بتعبى، ويتصل بوالدته ويتكلم معها بكل هدوء؛ حتى تأتى له لكى نذهب معًا إلى مستشفى الولادة التى لا تبعد كثيرًا عن منزلنا وتخبره والدته بأنها ستقوم بارتداء ملابسها، وستأتى له مع والده, ثم قام زوجى بالمكوث فى الحمام لفترة طويلة جدًا، وأخذ حمام وغسل أسنانه، وارتدى ملابسه بكل برود، ووضع العطر جالسًا منتظرًا وصول أمه لا يريد أن يتصرف ويصطحبنى إلى المستشفى؛ رغم تأخرهم الزائد وزيادة الألم والصراخ الذى سمع به الجيران، وجاءوا لنجدتى؛ مما جعلنى أموت ألمًا ومن الغيظ، وبعدها وصلت المستشفى فى آخر لحظة بعد أن جاءت والدته له".

وأضافت: "مرت الأيام وعدى الأمر حتى رزقت مرة ثانية بابنتى الجميلة "روفان"، وبعدها وجدت نفسى وحيدة أتحمل المسئولية منفردة، وزوجى شخص بارد يستفزنى بكلماته وانتقاداته المستمرة، وعدم مساعدته لى فى أى شيء أو عمل أى شيء لأبنائه فأصبحت أشعر أننى الأم والأب فى وقت واحد، وهو شخص يعيش فقط؛ من أجل ملذاته لا يفكر سوى فى متابعة الأفلام والمسلسلات ونوع الغذاء والإفطار والأكلات المفيدة والحلويات والمسليات والعصائر التى ينفق فيها كل أمواله، ولا يعمل حسابًا للزمن أو فى الإنسانة المطحونة فى عملها، ومن أجله ومن أجل تربية وتعليم أبنائه, لدرجة أننى فكرت فى ترك عملى إلا أننى تراجعت بسبب أن زوجى وبسبب هدوئه الزائد لا يستقر فى عمل، وبالتالى لا يوجد مصدر دخل ثابت؛ فتراجعت عن الفكرة من أجل أبنائى، وأصبح زوجى رجل "بكرش" كسول لا يتحرك من مكانه، ولا يفعل أى شيء بنفسه حتى الطعام لابد أن أحضره له، وحتى يقوم ليفتح الثلاجة، ولا يحمل أى شيء من على الأرض، ولا يوجه أبناءه بالتربية الصحيحة، ولا يهتم بتعليمهم أو صحتهم أو تنزيههم، ولا يقوم حتى بوجباته الشرعية تجاهى, وأصبحت أعيش وحدى مطحونة فى الحياة مع زوج بلا إحساس بل عبء ثقيل عليّ؛ لدرجة أنه لا يريد حتى أن يحمل "شنطة مشتريات" فى يده، ويشتكى من ثقل أى شيء حتى ولو كان حمل الشنطة كيلو واحدًا, فأمشى فى الشارع ومعى أبنائى وشنط الطعام فى الأمام، وهو يمشى الهوينا خلفنا، وعندما أقوم بلومه يبرر ذلك بأنه شخص سمين لا يقوى على فعل أي شيء، وأن والدته لم تعوده على ذلك منذ صغره، وأنها كانت تفعل كل شيء ولا تجعله يفعل أى شيء يرهقه.

وأنهت حديثها، قائلةً: "تحملت كثيرًا لسنوات طويلة، إلا أننى فوجئت بابنى قد بدأ يقلد والده؛ لدرجة أنه أصبح نسخة طبق الأصل منه؛ فجئت إلى مكتب التسوية لأحصل على حكم بالخلع؛ حفاظًا على صحتى وأعصابى وأبنائى، خاصة أننى أصبحت "ست ورجل البيت"، ولا حاجة لى إلى زوج سيدخلنى مستشفى المجانين".