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حلا شيحة تعلن طلاقها بعد 12 عامًا من الزواج

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أرشيفية
أرشيفية

محمود أبوسعد

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قصة حب تجمع حلا شيحة ومحمد رمضان في «زلزال»

أنتشرت شائعات انفصال الفنانه حلا شيحة رسميًّا عن زوجها، وخلعها خاتم الزواج، نهاية شهر أكتوبر الماضي، أثناء وجود حلا في القاهرة لحضور حفل عقد قران شقيقتها هنا على النجم أحمد فلوكس، وردت شيحة وكشفت عن عودتها سريعًا إلى أسرتها في كندا، وأكدت وقتها أنها لن تتخذ قرارًا بالموافقة على أية عروض فنية، إلا بعد الوصول لحل نهائي لمشكلة نقل مدارس أطفالها إلى القاهرة، ونشرت لاحقًا صورة لها برفقة زوجها وأطفالها الأربعة، وعلقت عليها بقولها: عائلتي الجميلة التي أحبها وأحترمها وأعشقها، كل لحظة معهم هي نعمة من الله.
وأصبحت انباء الانفصال أكثر انتشارا  امس الأثنين على مواقع السوشيال ميديا، بسبب حذف حلا لصور زوجها من بعض حساباتها على مواقع التواصل ما فهم منه انهما انفصلا بالفعل.
مما دفع "حلا" لاعلان الإنفصال رسميا اليوم، عن زوجها الكندي منذ خمسة أشهر، بعد أن كانت تخفي الخبر عن متابعيها ولكن خروج بعض الشائعات التي تتحدث عن حياتها الخاصة دفعها للكشف عن هذا الخبر لتعلن انتهاء هذه الزيجة والتي استمرت لأكثر من عشرة سنوات.
وأوضح مصدر،  مقرب من حلا أن الطلاق تم منذ فترة قصيرة، بسبب عدم التفاهم بينهما، لافتًا إلى أن حلا شيحة، هي من اتخذت القرار.
وأشار إلى أن ”الطلاق وقع بين حلا وزوجها بسبب خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وأن الثنائي تجمعهما حاليًا علاقة ودّ واحترام، خاصة أنه والد أبنائها“.
ووصلت لتسوية طلاق مع زوجها، بعدما فشل الأخير في اقناعها بالبقاء معه في كندا، والتراجع عن قرار العودة إلى التمثيل، وبحسب الاتفاق سمح يوسف لزوجته حلا باصطحاب أطفالها معها إلى القاهرة، والبحث عن مدارس مناسبة لهم في مصر، وظهر معها ابنها بالفعل في كواليس تصوير مسلسل "زلزال" برفقة النجم محمد رمضان.
وتخوض حلا شيحة سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل "زلزال" وتتعاون من خلاله مع محمد رمضان وماجد المصري ونسرين أمين ونخبة من النجوم.
ومؤخرًا سجلت حلا شيحة، حلقات مسلسل إذاعي جديد بعنوان، ”نوسة نحلة ثانك يو“، من تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفى الدين حسن وستتم إذاعته في شهر رمضان المقبل، على محطات شبكة راديو النيل.


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