غدًا.. ارتفاع درجات الحرارة مع أمطار بهذه المناطق

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا، قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 38

طنطا 20 37

الإسكندرية 18 30

مطروح 17 26

الزقازيق 22 39

الإسماعيلية 18 39

السويس 20 37

العريش 19 31

رفح 19 32

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 38

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 39

بني سويف 20 39

المنيا 19 40

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 21 41

أسوان 22 41


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