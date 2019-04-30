» "سلة الجزيرة" تهزم الزمالك وتؤجل حسم اللقب

30 أبريل 2019 - 08:19 م

حقق فريق الجزيرة فوزًا مثيرًا على الزمالك 92-80، في ثالث مباريات نهائي البطولة التي جرت مساء الثلاثاء بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، ليؤجل حسم اللقب.

واستطاع الجزيرة العودة للمباراة بالرغم من تأخره في الشوط الأول، وأنهى المباراة لصالحه، ليحقق فوزه الأول في نهائي البطولة التي تقام بنظام (الأفضل من 5).

وكان الزمالك قد حقق الفوز في أول مباراتين، ليدخل الفريقان في مباراة رابعة تقام مساء غد الأربعاء، ويحتاج الزمالك للفوز لتحقيق اللقب، وحال فوز الجزيرة، سيلتقى الفريقان في مباراة فاصلة يوم 4 مايو.