سر خطير وراء انقلاب أمريكا على فنزويلا

30 أبريل 2019 - 08:54 م

كشف الكاتب والمحلل السياسي عمار على حسن السر وراء تدخل أمريكا في فنزويلا، مشيرًا إلى أن البترول الذي تتمتع به فنزويلا، يعد السبب الرئيسي فى هذه الأزمة.



وكتب عمار على حسن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لعنة البترول ونقمته، لو لم تكن فنزويلا دولة نفطية ما دست أمريكا أنفها فيها، وأدخلتها الآن في فوضى، كي تهيء الظروف لتدخلها عسكريا".



وأضاف، "اللافتة المرفوعة هي "الديمقراطية" والحقيقة هي "النفط"، ومن أجله تراق دماء، وتدفن جثث، كي تتحلل وتصير نفطا جديدا يشربه الأمريكان بلا ندم."



يذكر أن الإنتاج النفطي فى فنزويلا إنخفض العام الماضي عن سابقه، حيث تفتقر صناعة النفط إلى السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية،

ومن المتوقع أن يؤدي الانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي في فنزويلا إلى انهيار إنتاج النفط، والذي سبق أن قوضته الأزمة والعقوبات الأميركية التي ستسفر عن خسارته سوقه الرئيسية قريبا.



وأصبح الأفق أكثر من كئيب بالنسبة لهذا المورد الحيوي لاقتصاد البلاد وشركة النفط المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، وبعد ستة أيام من دون كهرباء وتوقف ضخ الوقود.

وسيكون ممنوعا على المواطنين والشركات في أميركا الشمالية بيع أو شراء الخام الفنزويلي الذي يحقق 96 في المئة من إيرادات البلاد، اعتبارا من 28 أبريل كما وتعد احتياطيات فنزويلا بين الأكبر في العالم.



وعلى الرغم من أن الصادرات قد تراجعت بالفعل، إلا ان هذا القرار يعتبر ضربة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو لأن الولايات المتحدة تشكل نسبة 75 في المئة من إيرادات شركة النفط الفنزويلية العامة.



وكان قد صرح مادورو أن عقوبات الولايات المتحدة التي قطعت العلاقات الدبلوماسية معها كلفت البلاد 30 مليار دولار.

ولذلك يؤثر الشلل الأخير في فنزويلا على هذا القطاع الهش.



