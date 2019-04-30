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بعد نجاته من الموت غرقا

كريم الشاذلي يحرر محضر ضد صالة رياضية بالأردن

قضايا وحوادث

كريم الشاذلي
كريم الشاذلي

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حرر الكاتب كريم الشاذلي محضرا ضد صالة رياضية بعمان بعد نجاته من الموت غرقا في حمام السباحة التابع للصالة .. وروى كريم الشاذلي على صفحته الخاصة قصة الصورة التي تناقلتها وسائل التواصل فقال :

ما حدث أني ذهبت مع صديق لأحد الصالات الرياضية بعمان، وهبطت لحمام السباحة، وأنا الحقيقة لست سباحاً ماهراً، لكن ما دمت لم أقرر عبور المانش فظننت أن الأمر عادي، سيما وإن موجود في المكان ـ ودا واجب وشرط قانوني ـ منقذين، " أنا بنزل بس أقف شوي وبعدين اطلع أكمل البرنامج"
كان المسبح فاضي اللهم إلا من شخص وطفله، وموجود إتنين منقذين لكنهم مختبئين خلف عمود يلعبون "بابجي" وما حدث ببساطة أن اختل توازني، ودا شيء عادي ومنطقي.
الغير عادي واغير منطقي، هو إني ظليت لمدة ثلاث دقائق كاملة تحت الماء أحاول رفع يدي للاستغاثة، يزيد الدوار لنقص الأوكسوجين، وصاحبي يكمل دورته غير منتبه، والأخوة المنقذين يكملون دورهم في إنقاذ أصدقائهم الافتراضيين، حتى تم المراد وفقدت الأمل وغبت عن الوعي تماما.

بعد فترة ـ تم تقديرها بدقيقتين ظل جسمي ـ أو جثتي بشكل أدق ـ طافيا على سطح الماء، وهنا انتبه صديقي وقام بإخراجي متوقف النبض تماماً، الجسد أزرق تماماً، ووفق قولهم استعدت الوعي بعد خمس دقائق، غير أني استعدت الوعي بهيستريا، محاولاً القفز إلى الماء مرة أخرى!

طبعاً أنا لا أتذكر شيء من هذا، كل ما أتذكره أن وعي عاد وإذ بي مكبل ـ حرفياً ـ من قبل أربعة أشخاص لمنعي من الحركة، لوهلة ظنيت أني في كابوس، ومنتظر ما دمت قد وعيت أن ينتهي، إلا أن انتبهت على أصوات المسعفين وهم يحملوني في سيارة الإسعاف للمشفى، وظللت بالرعاية المركزة حتى قبل قليل.
الحمد لله دعاء أمي رد القدر، وعدت من العالم الآخر ـ دون مبالغة ـ لسبب يعلمه الله.

ملحوظة: عندما طلبت الشرطة أشرطة المراقبة كانت الإجابة المتوقعة "كاميراتنا بتعرض مش بتسجل" تلك العبارة الخالدة لكل من يريد التهرب من تحمل المسؤولية.

وبرغم إني أخبرت صديقي أني لا أريد محضر شرطة ولا معاقبة المكان بشرط أن يتم فقط تعنيفهم، حتى لا يتكرر الأمر مع ضحية جديدة، ويكفي فقط أن يتحملوا تكلفة الاقامة في المستشفى، كان ردهم أني اقوم بالابتزاز، وأني مريض بالصرع!
ولا أدري الحقيقة أي ابتزاز يمكن أن يصدر من شخص قرر أن يتنازل عن حقه بشرط أن ينتبهوا لخطأهم فلا يتكرر، وأي ذهنية تلك التي استدعت الصرع كبوابة خلفية للتملص من المسؤولية.
هذا ببساطة يعني أنهم لا يعترفون بالخطأ، وبالتالي لا مانع من الاستهتار مجددا، وعليه ذهبت اليوم إلى مركز الشرطة، وألغيت التصالح، وطالبت بالمضي في الإجراءات القانونية، وجاري استخراج تصريح طبي بأني سليم العقل ولا أعاني من أي مشاكل عصبية أو نفسية .
أما عن حالتي الصحية الآن فهي بخير، لكن يبدو أن فقدان المخ للأوكسجين لفترة له آثار جانبية، مثل عدم ادراكي للوقت، والانهاك الشديد، والتركيز الغائب.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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