» مؤتمر صحفي لـ«إبراهيم سعيد» للإعلان عن مشروع جديد

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المصريون

الزمالك

الاهلى

ابراهيم سعيد

منتخب

يعقد إبراهيم سعيد نجم مصر والأهلي والزمالك الكبير، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء تمام الثانية عشر ظهرا في فندق سفير بالدقي، يعلن من خلاله عن مشروعه الجديد، لاكتشاف المواهب الكروية ، وتأهيلها للإحتراف الخارجي، في كبرى الدوريات الأوروبية.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن تعاون النجم إبراهيم سعيد مع مجموعة "سويدتيفبل للخدمات التعليمبة والاستشارات"، الممثل التجارى للشركة السويدية "سويدتيفبل"،  والشريك الاستراتيجي لشركة "ايجيتيفل"، الممثل المعتمد لدى الجامعات والمدارس الامريكية والكندية والاوربية الدولية المعتمدة عالميًا.

ويستهدف إبراهيم سعيد من خلال مشوعه الطموح، استغلال النموذج الاول محليا والافضل اقليميا للمدارس الداخلية الرياضية التي تحدث التوازن بين التعليم الدولي المميز المعتمد وصناعة النجم الرياضي المحترف، وفق منهج علمي مدروس، يحدث التوازن بين العلم والموهبة، ويساعد على استمرار أي نجم يتطلع للإحتراف في التفوق العلمي، وصقل موهبته الكروية، بما يساهم في توفير فرص إحتراف على أعلى مستوى، من خلال التعاون مع أكبر الأندية الأوروبية التي تستخدم نفس النظام.


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